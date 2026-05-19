A Bola: «Υπάρχουν προτάσεις για Βαγιαννίδη, αλλά θέλει να μείνει στη Σπόρτινγκ»

Σημερινό δημοσίευμα της «A Bola» θέλει τη διοίκηση της Σπόρτινγκ να μελετάει προτάσεις που έχει στα χέρια της για την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη. Με τον ίδιο όμως να θέλει να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Σπόρτινγκ.

Δείτε τι αναφέρει το δημοσίευμα:

«Ο Έλληνας αμυντικός παίζει παρά τον πόνο. Έχει προσφορές, αλλά θέλει να μείνει.

Ο Βαγιαννίδης ήρθε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι, χρειάζεται χρόνο για να βρει τα πατήματά του και έχει αξία στην αγορά, αλλά αισθάνεται πολύ καλά στο Αλβαλάδε και θέλει να μείνει.

Μάλιστα κέρδισε πόντους από το τεχνικό επιτελείο της Σπόρτινγκ για τη στάση που επέδειξε την περασμένη εβδομάδα, όταν, ενώ αναρρωνούσε από τραυματισμό και εξακολουθούσε να πονάει, δήλωσε διαθέσιμος για να αγωνιστεί εναντίον της Ζιλ Βισέντε”, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

“Ο Βαγιαννίδης αγωνίστηκε στον 32ο αγώνα του με τη φανέλα των Λιονταριών (1843 λεπτά, δύο ασίστ).

Τα στατιστικά του είναι κάτω από τις προσδοκίες για έναν αμυντικό που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται η αποχώρησή του.

Έχει αξία, αλλά προτίθεται να παραμείνει στην Αλβαλάντε. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ».