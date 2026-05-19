Αρτέτα: «Είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός της Μπόρνμουθ» (vid)

Με την κούπα στο… ένα χέρι βρίσκονται άπαντες στην Άρσεναλ, μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας επί της Μπέρνλι.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έφτασε τους 82 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο και βρίσκεται μια... ανάσα από το τρόπαιο.

Και δεν αποκλείεται απόψε το βράδυ η Άρσεναλ να στεφθεί πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Κάτι που θα γίνει σε περίπτωση που οι «Πολίτες» δεν καταφέρουν να πάρουν τους τρεις βαθμούς, κόντρα στη Μπόρνμουθ, με τον Αρτέτα να μην κρύβεται καθόλου.

«Θα είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός της Μπόρνμουθ. Για τον Αντόνι, και όλους τους παίκτες και όλους τους οπαδούς της Μπόρνμουθ, νομίζω ότι είμαστε όλοι (σσ οπαδοί της Μπόρνμουθ) επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αν πετύχουν ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω για πόση ώρα θα το παρακολουθώ. Θα είμαι εκεί μπροστά στην τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα μπορώ να το παρακολουθήσω, αυτή είναι η πραγματικότητα» είπε χαρακτηριστικά.