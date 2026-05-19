«Ο Παναθηναϊκός δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Ρενάτο Σάντσες»

Σε νέα φάση φαίνεται πως μπαίνει η καριέρα του Ρενάτο Σάντσες, καθώς ο Πορτογάλος μέσος άλλαξε εταιρεία εκπροσώπησης, επιλέγοντας πλέον να συνεργάζεται με τη Wasserman Group.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου όλα δείχνουν πως η παρουσία του στον Παναθηναϊκό πλησιάζει στο τέλος της. Ο 28χρονος χαφ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως οι πιθανότητες παραμονής του στην Αθήνα θεωρούνται πλέον περιορισμένες, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην αγορά του ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα ο Σάντσες να ετοιμάζεται για επιστροφή στη γαλλική πρωτεύουσα μετά το τέλος της σεζόν.

Παρόλα αυτά, ούτε στην Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται να υπάρχει χώρος για εκείνον τη νέα χρονιά, καθώς ο Λουίς Ενρίκε δεν τον υπολογίζει στο αγωνιστικό του πλάνο.