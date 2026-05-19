«Βαλένθια και Ολυμπιακός για Μοντέρο»
Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» τη στιγμή που οι Ισπανοί έχουν καταθέσει πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας τους με τον παίκτη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «sportando» ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό με τους «ερυθρόλευκους» να είναι κοντά στον παίκτη που φέτος έκανε τη διαφορά με τη φανέλα της Βαλένθια.
Την ίδια ώρα και σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα η Βαλένθια έχει καταθέσει πρόταση για ανανέωσης της συνεργασίας της με τον Ζαν Μοντέρο και όλα είναι ανοικτά.
Συγκεκριμένα, οπως αναφέρει το ιταλικό Μέσο, η ισπανική ομάδα δεν θέλει να χάσει τον Δομινικανό γκαρντ και του έκανε πρόταση ανανέωσης με ετήσιες αποδοχές 2 εκατ. δολαρίων, με τον παίκτη όμως να είναι μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.