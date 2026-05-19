AEK για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, η μνήμη είναι χρέος μας»

Η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αποτελεί μια άκρως σημαντική επέτειο για ολόκληρο τον ελληνισμό, με την ΑΕΚ να στέλνει το δικό της μήνυμα, μέσω ΠΑΕ, ΚΑΕ κι Ερασιτεχνικής.

AEK για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, η μνήμη είναι χρέος μας»
Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους αναγνωρίστηκε επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως Ημέρα Μνήμης.

Η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος που δεν ξεχνά τις ρίζες της και ανήμερα μιας τόσο σημαντικής επετείου δεν θα μπορούσε να μην στείλει το δικό της μήνυμα.

Σε δημοσίευση της στα social media η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει: «Η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μιας από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του Έθνους μας. Δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τις 353.000 ψυχές που μαρτύρησαν και χάθηκαν».

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, από την πλευρά της, υπογραμμίζει ότι: «Δεν ξεχνώ. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Πόντος ζει!», ενώ η Ερασιτεχνική ΑΕΚ στο δικό της ποστ, τονίζει: «Η ΑΕΚ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η μνήμη είναι χρέος μας. Δεν ξεχνάμε τις 353.000 ψυχές που ζητούν δικαίωση».

