«Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι για Νταβιτασβίλι»

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον του για τον Ζούρικο Νταβιτασβίλι, με το όνομα του Γεωργιανού εξτρέμ να επιστρέφει στο μεταγραφικό προσκήνιο ενόψει του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 25χρονου μεσοεπιθετικού, τον οποίο είχαν εξετάσει και κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ωστόσο, η ομάδα του Πειραιά δεν παίζει μόνη της για την απόκτησή του, καθώς αρκετοί σύλλογοι από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη της Saint-Étienne.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Έβερτον, Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λιλ και Μονακό, οι οποίες εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για τη νέα σεζόν.

Η Σεντ Ετιέν φέρεται να κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ, με τον Νταβιτασβίλι να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο διεθνής Γεωργιανός πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά στη Ligue 2, μετρώντας 15 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές, επιδόσεις που έχουν αυξήσει σημαντικά τις «μετοχές» του στην ευρωπαϊκή αγορά.