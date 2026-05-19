Άρης: Παραμένει στον πάγκο της ομάδας ο Γρηγορίου - Υπέγραψε έως το 2028

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παραμείνει στον πάγκο του Άρη.

Παραμένει κι επίσημα στον πάγκο του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου, με τους Θεσσαλονικείς να γνωστοποιούν την παραμονή του.

Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν ότι ο έμπειρος προπονητής υπέγραψε διετές συμβόλαιο, κερδίζοντας ουσιαστικά την παραμονή του μετά κα την κατάληψη της πέμπτης θέσης.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Μιχάλη Γρηγορίου, για τα επόμενα δύο χρόνια.

"Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για τη συνεργασία που είχαμε αυτούς τους τρεις μήνες που βρίσκομαι στον Άρη.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω το staff για την, επίσης, άψογη συνεργασία μας και την συμμετοχή τους στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας.

Το διάστημα που βρίσκομαι στον Άρη δημιουργήσαμε πολύ καλά αποδυτήρια και αυτό νομίζω ότι αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας, κυρίως, στα πλέι οφ. Τερματίσαμε στην 5η θέση, που δεν συνιστά κάποιο επίτευγμα για την ομάδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, για το διάστημα που βρίσκομαι εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε.

Από τη στιγμή, βέβαια, που ο Άρης δεν πέτυχε φέτος κάποιον στόχο του, όπως είπα, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ούτε εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι.

Από σήμερα, όμως, γυρίζουμε σελίδα. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το “τσιπάκι”. Με τον πρόεδρο και τον κ. Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.

Στην παρούσα φάση δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε και να φτιάξουμε καλά, οπότε χρειάζεται δουλειά και μόνο δουλειά.

Προσωπικά υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό, ώστε ο Άρης τη νέα σεζόν να επιστρέψει δυνατότερος από κάθε άποψη και να πετύχει τους στόχους του, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία του, τη φανέλα του και τον κόσμο της ομάδας.

Άφησα τον κόσμο για το τέλος. Το ξέρουν όλοι ότι διαχρονικά η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι ο κόσμος του. Άρης χωρίς τον κόσμο του δεν νοείται.

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο. Και θα το κάνουμε. Η ομάδα θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο γιατί ο ΑΡΗΣ χρειάζεται την βοήθεια των φιλάθλων του από κάθε άποψη"».

