Επίσημο: Ανανέωσε με Μαρκό ο Σεμπά

Η Μαρκό έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, θέλοντας να χτίσει πάνω στην επιτυχημένη πορεία της στη Super League 2.

Στο «τιμόνι» της ομάδας θα παραμείνει ο Σούλης Παπαδόπουλος, με τη διοίκηση να δείχνει εμπιστοσύνη στο έργο και τη φιλοσοφία του έμπειρου τεχνικού ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Παράλληλα, η ομάδα του Μαρκόπουλου προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση διατηρώντας στο ρόστερ της τον Σεμπά για ακόμη έναν χρόνο.

Ο 33χρονος εξτρέμ αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» της φετινής προσπάθειας της Μαρκό, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, τόσο με την εμπειρία όσο και με την ποιότητά του στο επιθετικό κομμάτι.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό και απόλυτο ηγέτη της ομάδας μας, Σεμπάστιαν «Σέμπα» Ντε Φρέιτας.

Η παραμονή του Σέμπα στο Μαρκόπουλο δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ανανέωση, αλλά την πιο ηχηρή επιβεβαίωση της δέσμευσης της διοίκησης για την επίτευξη των πιο υψηλών στόχων.

Σε μια περίοδο που η ομάδα μας χτίζει το μέλλον της, η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με το ειδικό βάρος, το ήθος και την αδιαμφισβήτητη ποιότητα του Βραζιλιάνου άσου, αποτελεί την εγγύηση για την πορεία προς την κορυφή.

Ο Σέμπα, έχοντας γράψει χρυσές σελίδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό (99 συμμετοχές, πρωταθλήματα και 27 παρουσίες σε Champions & Europa League) και έχοντας αγωνιστεί σε Ιωνικό και Πανιώνιο, επέλεξε πέρυσι να γίνει το «σημείο αναφοράς» της Μαρκό βοηθώντας την ομάδα στην παρθενική της παρουσία στη Superleague 2 να εισχωρήσει στα play-offs.

Με 19 συμμετοχές και 6 καθοριστικά γκολ την περασμένη σεζόν, απέδειξε πως η κλάση του παραμένει αναλλοίωτη και πως η καρδιά του χτυπά πλέον στα «πράσινα».Η διοίκηση, υλοποιώντας τον σχεδιασμό της, θωρακίζει το ρόστερ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η παραμονή του αρχηγού μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την κατηγορία: Η Μαρκό δεν συμβιβάζεται, η Μαρκό πρωταγωνιστεί».