Παναθηναϊκός: «Στα ραντάρ των πρασίνων ο Χατζηδιάκος»

Στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός, Παντελής Χατζηδιάκος, σύμφωνα με το transferfeed.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, σύμφωνα με δημοσίευμα του «transferfeed».

Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση του 29χρονου αμυντικού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς ο Δανός τεχνικός είχε εισηγηθεί την απόκτησή του στην Κοπεγχάγη το καλοκαίρι του 2025. Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού το όνομα του Νέστρουπ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Ο Χατζηδιάκος μετακόμισε στην Κοπεγχάγη τον Ιούλιο του 2025, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028. Την εφετινή αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ, αγγίζοντας συνολικά τα 3.500 λεπτά συμμετοχής.

