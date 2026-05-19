ΠΑΟΚ: «Στο προσκήνιο ο Αντρέι Ταλαλάεφ»

Στον «αέρα» φαίνεται πως βρίσκεται η παραμονή του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αντρέι Ταλαλάεφ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Ο 53χρονος τεχνικός, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο της Μπάλτικα, φέρεται να αποτελεί προσωπική επιλογή του Σαββίδη. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σηματοδοτούσε ουσιαστικά το τέλος της δεύτερης θητείας του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, την ώρα που στην Τουρκία συνεχίζονται τα σενάρια που τον συνδέουν με την Μπεσίκτας.

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ο ΠΑΟΚ είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με την περίπτωση του Ταλαλάεφ, ωστόσο πλέον παρουσιάζεται πιο αποφασισμένος από ποτέ να προχωρήσει στην απόκτησή του για τον πάγκο της ομάδας.