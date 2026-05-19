Μπαντιό: «Αν το πάρουμε θα βάψω τα μαλλιά μου πορτοκαλί»

Όλη η Euroleague μιλάει για τη φετινή πορεία της Βαλένθια, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να ετοιμάζεται για το Final-4 της Αθήνας.

Οι Ισπανοί έχουν ένα τεράστιο… όνειρο στις αποσκευές τους και ο Μπράνκο Μπαντιό δεν το κρύβει,

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην «AS»:

Για τη συμμετοχή στο Final Four: «Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Δεν τα φανταζόμασταν όλα αυτά, αλλά δόξα τω Θεώ που τα καταφέραμε. Θα πάμε στο Final Four για να αγωνιστούμε. Φυσικά, είχαμε τη νοοτροπία να είμαστε ανταγωνιστικοί και ότι κάθε παιχνίδι ήταν ένας τελικός. Πήγαμε να παίξουμε τον πρώτο αγώνα σκεπτόμενοι μόνο αυτόν. Μετά τον επόμενο και έτσι κερδίσαμε και τους τρεις».

Για τη σειρά με τον Παναθηναϊκό: «Θα έλεγα ότι το πρώτο στην έδρα μας. Ήμασταν νευρικοί. Ήταν ένα νέο σενάριο για εμάς, επειδή δεν είχαμε ξαναπαίξει τέτοιου είδους αγώνες. Ήμασταν πιο νευρικοί από το συνηθισμένο, χωρίς εμπειρία. Για μένα, ήταν το πιο δύσκολο από όλα».

Για τον στόχο στο Final Four: «Ας ελπίσουμε. Αν θέλει ο Θεός, ας ελπίσουμε. Θα προσπαθήσουμε και θα είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα όσα εξαρτώνται από εμάς. Δεν ξέρουμε αν θα κερδίσουμε τον τίτλο, αλλά θα είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε δράση και σε κάθε φάση. Θα προσπαθήσουμε να το παίρνουμε παιχνίδι τη φορά».

Για το πως θα πανηγυρίσει να κατακτήσει την Euroleague: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στη Βαλένθια ή όχι. Θα πω κάτι τρελό: Θα αλλάξω το χρώμα των μαλλιών μου. Θα τα έκανα καστανά με λίγο πορτοκαλί στις άκρες».