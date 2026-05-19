· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 30χρονη κεντρική, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα της η 30χρονη κεντρική, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Η διεθνής κεντρική (2/9/1995, 1,88μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Από το 2021 έως το 2026, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε ΑΟ Θήρας, Πανναξιακό, ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία) και Αίαντα Ευόσμου, ενώ έχει περάσει και από το Κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, για μια τετραετία (2013-17)».

Η δήλωση της Ειρήνης Χατζηευστρατιάδου:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που από τη νέα χρονιά, θα βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να φορέσω αυτή τη φανέλα και να αποτελέσω μέρος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο. Οι στόχοι και οι απαιτήσεις αυτής της ομάδας με γεμίζουν κίνητρο και ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, ώστε να βοηθήσω κι εγώ στην επίτευξη μεγάλων επιτυχιών. Να έχουμε μια υγιή χρονιά».

Προηγούμενες ομάδες:

2021-26 Παναθηναϊκός

2019-21 ΑΟ Θήρας

2018-19 Πανναξιακός

2017-18 ΜΤΚ Βουδαπέστης (Ουγγαρία)

2015-17 Columbia College (ΗΠΑ)

2013-15 Miami Dade College (ΗΠΑ)

2009-13 Αίας Ευόσμου

Τίτλοι:

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας

1 Κύπελλο Ελλάδας

1 ΝΑΙΑ National Championship

2 NAIA American Midwest Conference Tournament

https://www.instagram.com/p/DYhHm_RM0hl/
COMMENTS
LATEST NEWS
15:53 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Drones, ειδικά εφέ και εντυπωσιακά σκηνικά! Πόσο κόστισε η φαντασμαγορική φιέστα τίτλου (video)

15:51 SUPER LEAGUE

Ρέλβας: «Κάναμε μια σπουδαία σεζόν, οι καλύτεροι οπαδοί που έχω δει στη ζωή μου»

15:49 MUNDIAL

Πορτογαλία: Σε έκτο Μουντιάλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Η αποστολή

15:49 EUROLEAGUE

«Φεύγει ο Πασκουάλ, έρχεται ο Τζέιμς»

15:43 MVP

O Victor Wembanyama είναι πιο cheat mode από ποτέ

15:13 MUNDIAL

Η αποστολή της Σκωτίας για το Μουντιάλ

15:11 EUROLEAGUE

Σάρας: «Αν έχει κόσμο του Παναθηναϊκού στο «T-Center» δεν θα υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό»

15:09 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιμένουν για Ράστοντερ στο εξωτερικό – Όλα τα δεδομένα για τον αρχισκόρερ της Τουν

15:08 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τριημέρο ρεπό από τον Αταμάν - Επιστροφή την Πέμπτη στις προπονήσεις

14:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: Παρελθόν ο Αντόνιο Κορδόν

14:53 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Ανακοίνωσε το «αντίο» με Νέιρα - Το συγκινητικό μήνυμα στον Αργεντίνο... μάγο!

14:49 EUROLEAGUE

Μπαντιό: «Αν το πάρουμε θα βάψω τα μαλλιά μου πορτοκαλί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας