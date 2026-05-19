Παναθηναϊκός: Επιμένουν για Ράστοντερ στο εξωτερικό – Όλα τα δεδομένα για τον αρχισκόρερ της Τουν

Το όνομα του διεθνή φορ από τα Σκόπια συνδέθηκε με το «τριφύλλι» για πρώτη φορά πριν από περίπου 15 ημέρες, με το γερμανικό Sky Sports να επαναφέρει το όνομα του στο προσκήνιο.

Ο Ράστοντερ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας το πρώτο «κανόνι» της Τουν, την οποία οδήγησε στον πρώτο μεγάλο τίτλο στα 128 χρόνια ιστορίας της.

Ο 24χρονος υψηλόσωμος επιθετικός, με ύψος 1,91 μ., μέτρησε 15 γκολ και 6 ασίστ σε 34 ματς και πέρα από τον Παναθηναϊκό φέρεται να έχει τραβήξει τα βλέμματα των Αμβούργου, Γκλάντμπαχ και Λιόν.

Ο Ράστοντερ έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την Τουν, αλλά σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ποσό που φέρεται να καλύπτει τις απαιτήσεις της ελβετικής ομάδας.

Ο Ράστοντερ προέρχεται από τις ακαδημίες της Γκρασχόπερς, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στη Βαντούζ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει παίξει εκτός Ελβετίας σε συλλογικό επίπεδο.