Η αποστολή της Σκωτίας για το Μουντιάλ

Η Σκωτία ανακοίνωσε την αποστολή της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σκωτία ανακοίνωσε την τελική αποστολή της ενόψει του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικό.

Ο οσπονδιακός προπονητής της ομάδας Στιβ Κλαρκ κάλεσε τον Ρος Στιούαρτ που επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια στην εθνική της χώρας του, ενώ το παρών θα δώσει και ο αστέρας της Νάπολι, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Υπενθυμίζεται ότι η Σκωτία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή, το Μαρόκο και τη Βραζιλία.

Αναλυτικά η αποστολή της Σκωτίας

Τερματοφύλακες: Γκόρντον, Γκαν, Κέλι.

Αμυντικοί: ΜακΚένα, Σουτάρ, Χίαμ, Χέντρι, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, Τίρνι, Χίκι, Πάτερσον, Ράλτσον.

Μέσοι: Γκίλμουρ, Μακ Τόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Κρίστι, ΜακΛιν, Κέρτις, Μπεν Ντόακ.

Επιθετικοί: Τσε Άνταμς, Χιρστ, Σάνκλαντ, Στιούαρτ, Ντάικς.

