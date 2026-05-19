Η αποστολή της Σκωτίας για το Μουντιάλ
Η Σκωτία ανακοίνωσε την τελική αποστολή της ενόψει του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικό.
Ο οσπονδιακός προπονητής της ομάδας Στιβ Κλαρκ κάλεσε τον Ρος Στιούαρτ που επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια στην εθνική της χώρας του, ενώ το παρών θα δώσει και ο αστέρας της Νάπολι, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.
Υπενθυμίζεται ότι η Σκωτία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή, το Μαρόκο και τη Βραζιλία.
Αναλυτικά η αποστολή της Σκωτίας
Τερματοφύλακες: Γκόρντον, Γκαν, Κέλι.
Αμυντικοί: ΜακΚένα, Σουτάρ, Χίαμ, Χέντρι, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, Τίρνι, Χίκι, Πάτερσον, Ράλτσον.
Μέσοι: Γκίλμουρ, Μακ Τόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Κρίστι, ΜακΛιν, Κέρτις, Μπεν Ντόακ.
Επιθετικοί: Τσε Άνταμς, Χιρστ, Σάνκλαντ, Στιούαρτ, Ντάικς.