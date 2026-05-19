Σάρας: «Αν έχει κόσμο του Παναθηναϊκού στο «T-Center» δεν θα υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό»

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την πρόκριση για το Final-4 του T-Center οι εξέδρες θα ήταν… καταπράσινες από τον κόσμο της ομάδας.

Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να υπογραμμίζει, σε συνέντευξή του, πως αν το γήπεδο έχει κόσμο, αυτός δε θα είναι με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για την πιθανότητα να υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο στο «S Sport» και απάντησε: «Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό».