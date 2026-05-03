Ελβετία: Το… θαύμα της Τουν, πρώτο Πρωτάθλημα σε 128 χρόνια ιστορίας!

Για πέντε χρόνια έλειπε από τα… σαλόνια του ελβετικού ποδοσφαίρου. Επέστρεψε σε αυτά η Τουν και έκανε το θαύμα της! Κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, η οποία μετρά 128 χρόνια.

Η Τουν με 74 πόντους εξασφάλισε τον τίτλο, μετά την ήττα της Σεντ Γκάλεν από τη Σιόν με 3-0, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε. Πλέον, η ομάδα που αγωνιζόταν στη β' κατηγορία, ετοιμάζεται για Ευρώπη, καθώς την επόμενη σεζόν θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ιστορία της Τουν από την άνοδο στην κατάκτηση του τίτλου, έχει λίγα ανάλογα προηγούμενα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ το 1978 και η Καϊζερσλάουτερν 20 χρόνια αργότερα, είναι τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα.

Η Τουν έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό του Κυπέλλου Ελβετίας, αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο μέχρι τώρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής της επιτυχίας της, ο επιθετικός Ελμιν Ράστοντερ, το όνομα του οποίου φέρεται να απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Σε 34 ματς είχε 13 γκολ και 6 ασίστ ο 24χρονος στράικερ.