· Τουν

Ελβετία: Το… θαύμα της Τουν, πρώτο Πρωτάθλημα σε 128 χρόνια ιστορίας!

Πρωταθλήτρια Ελβετίας η Τουν μόλις επέστρεψε στη «μεγάλη» κατηγορία και για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία της. 

Ελβετία: Το… θαύμα της Τουν, πρώτο Πρωτάθλημα σε 128 χρόνια ιστορίας!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πέντε χρόνια έλειπε από τα… σαλόνια του ελβετικού ποδοσφαίρου. Επέστρεψε σε αυτά η Τουν και έκανε το θαύμα της! Κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, η οποία μετρά 128 χρόνια.

Η Τουν με 74 πόντους εξασφάλισε τον τίτλο, μετά την ήττα της Σεντ Γκάλεν από τη Σιόν με 3-0, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε. Πλέον, η ομάδα που αγωνιζόταν στη β' κατηγορία, ετοιμάζεται για Ευρώπη, καθώς την επόμενη σεζόν θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ιστορία της Τουν από την άνοδο στην κατάκτηση του τίτλου, έχει λίγα ανάλογα προηγούμενα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ το 1978 και η Καϊζερσλάουτερν 20 χρόνια αργότερα, είναι τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα.

Η Τουν έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό του Κυπέλλου Ελβετίας, αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο μέχρι τώρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής της επιτυχίας της, ο επιθετικός Ελμιν Ράστοντερ, το όνομα του οποίου φέρεται να απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Σε 34 ματς είχε 13 γκολ και 6 ασίστ ο 24χρονος στράικερ.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:11 ΣΠΟΡ

Πόλο: Σύρραξη μεταξύ παικτών στο Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος | Έμειναν για ώρα κάτω από το νερό

20:08 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - ΝΠΣ Βόλος 5-2: Τα highlights του αγώνα

20:07 ΣΠΟΡ

Ο Απόλλων Σμύρνης «λύγισε» τον Πανιώνιο και πήρε το χάλκινο μετάλλιο

20:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Σιώπη

20:00 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

19:53 ONSPORTS

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με βασικούς Ζίνι και Περέιρα η Ένωση | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

19:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στη Γ' Εθνική

19:39 SUPER LEAGUE

Κόντης: «Το μυαλό μας δεν ήταν αυτό που έπρεπε, να αλλάξουμε το mode»

19:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελβετία: Το… θαύμα της Τουν, πρώτο Πρωτάθλημα σε 128 χρόνια ιστορίας!

19:26 ONSPORTS

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ 3-2: Πήρε την ντερμπάρα κι ανέβηκε στα... αστέρια!

19:14 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Άρης 0-2: Τα highlights του αγώνα

18:57 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Ματσάρα με γκολ, θέαμα και νικητές τους Βοιωτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας