ΑΕΚ: Drones, ειδικά εφέ και εντυπωσιακά σκηνικά! Πόσο κόστισε η φαντασμαγορική φιέστα τίτλου (video)

Η μεγάλη φιέστα της Ένωσης στην Allwyn Arena μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό κιτρινόμαυρο σόου, με εικόνες που ξεχώρισαν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Η απονομή του τροπαίου πλαισιώθηκε από ειδικά εφέ, drones, μουσική, σκηνικά και θεαματικές παρουσιάσεις που ανέβασαν το επίπεδο της διοργάνωσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος της παραγωγής ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να επενδύει σημαντικά ποσά ώστε η πρωταθληματική γιορτή της ΑΕΚ να ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου.

Στον χώρο της Allwyn Arena είχε στηθεί ειδική σκηνή, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το σόου με drones που φώτισε τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η εμφάνιση του αγωνιστικού αυτοκινήτου από την Κύμη, το οποίο μετέφερε το τρόπαιο μέσα στο γήπεδο, δίνοντας διαφορετικό χαρακτήρα στη βραδιά.

Παρότι το αρχικό πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη περισσότερα δρώμενα, αρκετές δράσεις δεν πραγματοποιήθηκαν τελικά. Η είσοδος χιλιάδων φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο διαφοροποίησε τη ροή της φιέστας, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας το μεγάλο σόου πυροτεχνημάτων, αλλά και επιπλέον πτήσεις drones από την πλευρά του άλσους.

Παρά τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, η γιορτή της ΑΕΚ άφησε έντονο αποτύπωμα, με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ποδοσφαιρικές φιέστες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

