O Victor Wembanyama είναι πιο cheat mode από ποτέ

Από τότε που μπήκε στο ΝΒΑ, κανείς δεν αμφέβαλε ότι ο Victor Wembanyama είναι ο βασικός υποψήφιος για να…τερματίσει το μπάσκετ. Αυτός ο συνδυασμός ταχύτητας, ευελιξίας, τρομερού μπασκετικού IQ και ταλέντου, σε ένα κορμί 2,25 μέτρων πραγματικά ούτε σε superhero της Marvel δεν υπάρχει.

Και όμως, ο Θεός έδωσε όλα αυτά τα προνόμια στον φοβερό και τρομερό Γάλλο…περιφερειακό που λόγω ύψους και μόνο θεωρείται σέντερ, για να φέρει και πάλι το δαχτυλίδι στους San Antonio Spurs. Ή έστω, να τους οδηγήσει και πάλι στις επιτυχίες, μετά την εποχή του Tim Duncan, του Kawhi Leonard, του Manu Ginobili και του Tony Parker.

Και με βάση τα όσα είδαμε στο Game 1 των Τελικών της Δύσης κόντρα στους Oklahoma City Thunder, το cheat mode είναι πλέον σε άλλο επίπεδο.

San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) and Oklahoma City Thunder center Chet Holmgren (7) reach for a rebound during the first half of Game 1 in a third-round NBA basketball playoffs series Monday, May 18, 2026, in Oklahoma City. (AP Photo/Nate Billings) FR171660

Ο Wemby απλώς πήρε την μπάλα και έκανε αυτό που όλοι περίμεναν από αυτόν. Όχι, δεν λέμε ότι απλώς σκόραρε, ήταν μία μόνο λέξη: DOMINANT!

Ποιος να τον κόψει;

Μία φορά έγινε κατά τύχη αυτό από τον Chet Holmgren, απλά και μόνο γιατί ήταν όλη η άμυνα προσαρμοσμένη πάνω του.

Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν αυτό που είπε και ο Patrick Mahomes των Kansas City Chiefs: Unbelievable!

Και κάπου εκεί κατάλαβες ότι αυτό που βλέπαμε δεν ήταν απλώς μία τεράστια εμφάνιση σε playoffs, αλλά ένα statement για το dominance που θα βλέπουμε από εδώ και πέρα.

Το κρατούσε στον SGA

Ο Victor Wembanyama μπήκε στο παρκέ του Paycom Center και έπαιζε λες και είχε κάτι προσωπικό. Βλέπεις, λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ, ο Shai Gilgeous-Alexander παρέλαβε το βραβείο του MVP από τα χέρια του κομισάριου, Adam Silver. Ο Καναδός έκανε μαγική regular season, το άξιζε 100%, αλλά όταν είσαι ο runner up για το συγκεκριμένο βραβείο, καλή ώρα όπως ο Wemby, τέτοιες εικόνες λειτουργούν αλλιώς. Δεν σε απογοητεύουν, αλλά σε εξαγριώνουν μπασκετικά. Και μετά από αυτό τίποτα δεν ήταν ίδιο.

Ο Γάλλος μπήκε μέσα και παρέδωσε μία από τις πιο τρομακτικές εμφανίσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε Τελικούς Περιφέρειας: 41 πόντοι, 24 rebounds, 3 assists και 3 blocks σε 49 λεπτά. Στο δέκατο μόλις playoff παιχνίδι της καριέρας του.

Το πιο αδιανόητο βέβαια δεν είναι οι αριθμοί, αλλά ο τρόπος που επιτυγχάνονται. Γιατί κάθε φορά που τον βλέπουμε να σκοράρει, ο Wembanyama δεν μοιάζει να κουράζεται, ούτε και να πιέζεται. Δεν μοιάζει καν να παίζει το ίδιο άθλημα με τους υπόλοιπους.

Υπάρχουν φάσεις που κατεβάζει την μπάλα σαν point guard, κάνει βήμα δισταγμού, περνάει αντίπαλο με eurostep και τελειώνει τη φάση καρφώνοντας χωρίς καν να χρειαστεί άλμα. Και στην επόμενη κατοχή σβήνει προσπάθεια στο ταμπλό λες και παίζει απέναντι σε παιδιά παμπαιδικού.

Αυτό είναι που τρομάζει το NBA. Όχι το ταλέντο του, αλλά το πόσο γρήγορα εξελίσσεται.

San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama leaves the court after winning Game 1 in a third-round NBA basketball playoffs series against the Oklahoma City Thunder Monday, May 18, 2026, in Oklahoma City. (AP Photo/Tony Gutierrez) AP

Ο ίδιος άλλωστε δεν έκρυψε ποτέ ότι βλέπει τον εαυτό του ως τον κορυφαίο two-way παίκτη στον κόσμο. Όταν άρχισε η κουβέντα για τον MVP μέσα στη χρονιά, είχε πει ξεκάθαρα ότι η άμυνα υποτιμάται υπερβολικά στις ατομικές διακρίσεις. Και λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε ομόφωνα το Defensive Player of the Year για να επιβεβαιώσει ότι δεν ήταν trash talk. Ήταν πραγματικότητα. Και το τρομακτικότερο από όλα, είναι ότι ακόμα μαθαίνει το παιχνίδι, όπως δήλωσε και ο ίδιος.

Μετά το τέλος του αγώνα, όταν ρωτήθηκε αν πήρε προσωπικά το γεγονός ότι είδε τον SGA να σηκώνει το MVP πριν το Game 1, απάντησε σχεδόν ψυχρά «εννοείται».

Αλλά δεν χρειάζεται να πάρει κάτι προσωπικά για να κατακτήσει τον κόσμο του μπάσκετ. Γιατί αν αυτός ο εξωγήινος είναι ακόμα στην αρχική του version, τότε η τελική μορφή σίγουρα τρομάζει.

Καλή τύχη, σε όποιον θελήσει να τον ανταγωνιστεί. Δεν θα τα καταφέρει.