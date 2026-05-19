«Φεύγει ο Πασκουάλ, έρχεται ο Τζέιμς»

Το πιο hot ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή στην Ισπανία δεν είναι άλλο παρά αυτό της Μπαρτσελόνα. Οι «Καταλανοί» ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να αποτελεί εκ νέου παρελθόν και τον Μάικ Τζέιμς να είναι προ των πυλών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η «Mundo Deportivo».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Πασκουάλ ήταν αυτός που είχε ζητήσει την απόκτηση του Αμερικανού άσου της Μονακό από τους Καταλανούς, με τον ίδιο όμως να μην παραμένει στην ομάδα και όπως όλα δείχνουν να μετακομίζει στη Ντουμπάι ΒC.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η περίπτωση του Μάικ Τζέιμς δεν έχει καμία σχέση με την αποχώρηση του Πασκουάλ, καθώς ο Αμερικανός άσο θα αγωνίζεται κανονικά την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα.