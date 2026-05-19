Νικς-Καβαλίερς: Τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Game 1 των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 03:00.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων έχει χτυπήσει «κόκκινο», κάτι που αποτυπώνεται και στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Tick Pick, το Game 1 καταγράφει τις ακριβότερες τιμές εισιτηρίων που έχουν υπάρξει ποτέ σε τελικούς περιφέρειας του NBA.

Η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή εισόδου αγγίζει πλέον τα 501 δολάρια, ενώ η μέση τιμή αγοράς έχει εκτοξευθεί στα 1.078 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη φρενίτιδα που επικρατεί στις τάξεις των φίλων των Νικς.

Η Νέα Υόρκη ζει σε ρυθμούς μπάσκετ, με τον κόσμο της ομάδας να διψά για διάκριση και επιστροφή στην κορυφή ύστερα από δεκαετίες αναμονής.