· Κλίβελαντ Καβαλίερς · Νιου Γιορκ Νικς

Νικς-Καβαλίερς: Τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία

Στην αναμέτρηση των Νιου Γιορκ Νικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς για το Game 1 των τελικών της Ανατολικής περιφέρειας θα υπάρξουν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία, σύμφωνα με το Tick Pick.

Νικς-Καβαλίερς: Τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Game 1 των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 03:00.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων έχει χτυπήσει «κόκκινο», κάτι που αποτυπώνεται και στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Tick Pick, το Game 1 καταγράφει τις ακριβότερες τιμές εισιτηρίων που έχουν υπάρξει ποτέ σε τελικούς περιφέρειας του NBA.

Η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή εισόδου αγγίζει πλέον τα 501 δολάρια, ενώ η μέση τιμή αγοράς έχει εκτοξευθεί στα 1.078 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη φρενίτιδα που επικρατεί στις τάξεις των φίλων των Νικς.

Η Νέα Υόρκη ζει σε ρυθμούς μπάσκετ, με τον κόσμο της ομάδας να διψά για διάκριση και επιστροφή στην κορυφή ύστερα από δεκαετίες αναμονής.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:39 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four

17:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας

17:20 SUPER LEAGUE

Ριμπάλτα: «Είστε σαν οικογένεια για εμένα» (vid)

17:05 EUROLEAGUE

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε 4.500 φιλάθλους, μπορεί και παραπάνω» (vid)

16:48 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Νικς – Καβαλίερς

16:48 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Παρελθόν και οι Χριστόπουλος και Μπαΐνοβιτς

16:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Η εντυπωσιακή φανέλα με... άρωμα 90s (pics)

16:15 NBA

Νικς-Καβαλίερς: Τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία

16:08 ΣΠΟΡ

Ήττα για Πέτρο και Στέφανο στη Γενεύη

15:53 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Drones, ειδικά εφέ και εντυπωσιακά σκηνικά! Πόσο κόστισε η φαντασμαγορική φιέστα τίτλου (video)

15:51 SUPER LEAGUE

Ρέλβας: «Κάναμε μια σπουδαία σεζόν, οι καλύτεροι οπαδοί που έχω δει στη ζωή μου»

15:49 MUNDIAL

Πορτογαλία: Σε έκτο Μουντιάλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Η αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας