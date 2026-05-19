Η μάχη για τον Τζόλη... φουντώνει: Τρία «μεγαθήρια» κάνουν πόλεμο για χάρη του

Ο Χρήστος Τζόλης εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς, με τις Άρσεναλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εντείνουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του ενόψει του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Κλαμπ Μπριζ, γεγονός που έχει προσελκύσει τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων της Premier League αλλά και ομάδων από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Εκρηκτική άνοδος για τον Χρήστο Τζόλη στην Ευρώπη

Μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στην Νόριτς, ο Τζόλης κατάφερε να αναγεννήσει την καριέρα του μέσω των εμφανίσεών του στη Γερμανία και το Βέλγιο.

Η αρχή έγινε με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, όπου κατέγραψε εξαιρετικά νούμερα στη Bundesliga 2, σημειώνοντας 24 γκολ και 10 ασίστ σε μία σεζόν που τον επανέφερε δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας άσος ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ. Μέσα σε δύο σεζόν, ο Τζόλης έχει συνολικά 41 γκολ και 43 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς και δημιουργικούς επιθετικούς εκτός των κορυφαίων πέντε ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σκάουτερ από Άρσεναλ, Τσέλσι και Γιουνάιτεντ

Το ενδιαφέρον των αγγλικών συλλόγων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Τζόλη απέναντι στην Ουνιόν Σεντ - Ζιλουάζ.

Ο 24χρονος επιθετικός πρωταγωνίστησε στη νίκη της Κλαμπ Μπριζ με 5-0, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, σε μία εμφάνιση που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους των συλλόγων της Premier League που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Η Άρσεναλ φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα την ευελιξία του στο επιθετικό παιχνίδι και την αποτελεσματικότητά του στο ένας εναντίον ενός, ενώ η Τσέλσι θεωρεί ότι ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών με υψηλό ταβάνι εξέλιξης.

Την ίδια στιγμή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει αρκετές λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής και ο Τζόλης έχει ξεχωρίσει χάρη στη δημιουργικότητα, την ταχύτητα και την παραγωγικότητά του.

Η Κλαμπ Μπριζ ζητά ποσό-ρεκόρ για τον Έλληνα άσο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο, η Κλαμπ Μπριζ θεωρεί πλέον πιθανή την αποχώρηση του Τζόλη το φετινό καλοκαίρι, λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει γύρω από το όνομά του.

Ωστόσο, ο βελγικός σύλλογος δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει εύκολα. Αντίθετα, επιθυμεί να πετύχει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου.

Το υπάρχον ρεκόρ ανήκει στη μεταγραφή του Τσαρλς Ντε Κέτελαρ στη Μίλαν το 2022, έναντι 37,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τζόλης έτοιμος για επιστροφή στην Premier League

Άτομα από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή θεωρούν ότι ο Χρήστος Τζόλης αισθάνεται πλέον πιο ώριμος και απόλυτα έτοιμος για μια δεύτερη ευκαιρία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Οι εμπειρίες του στη Γερμανία και το Βέλγιο φαίνεται πως τον βοήθησαν να εξελιχθεί τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά, με τον ίδιο να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League.

Με τις Άρσεναλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, το όνομα του Τζόλη αναμένεται να απασχολήσει έντονα το φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.