Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε 4.500 φιλάθλους, μπορεί και παραπάνω» (vid)

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Euroleague στο Telekom Center έχει ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία των φιλάθλων να κορυφώνεται όσο πλησιάζουν οι μεγάλοι ημιτελικοί.

Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος της διοίκησης της Φενέρμπαχτσε, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με τη στήριξη που θα έχει η τουρκική ομάδα στις εξέδρες του γηπέδοου.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του ανέφερε πως υπολογίζεται ότι περίπου 4.000 έως 4.500 φίλοι της Φενέρ θα βρεθούν στο γήπεδο, ενώ τόνισε ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Η παρουσία των Τούρκων φιλάθλων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δυναμική στην ελληνική πρωτεύουσα.