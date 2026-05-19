Ριμπάλτα: «Είστε σαν οικογένεια για εμένα» (vid)

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε μιλήσει στην κοπή της πίτας για το 2026 και το συγκεκριμένο απόσπασμα συμπεριλήφθηκε στο βίντεο που ετοίμασε η ΑΕΚ, για την ανασκόπηση της σεζόν.

Μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή επιφύλασσε η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της φιέστας για την ολοκλήρωση της σεζόν, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό βίντεο με ανασκόπηση της φετινής πορείας της ομάδας.

Στο βίντεο που προβλήθηκε μπροστά στον κόσμο της «Ένωσης», υπήρχε και η ομιλία του Χαβιέρ Ριμπάλτα, σε μία σκηνή που προκάλεσε έντονη συγκίνηση τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους ανθρώπους της ομάδας.

Τα λόγια του Ριμπάλτα:

«Λοιπόν θα ξεκινήσω με τις ευχαριστήριες για τους ανθρώπους γύρω σας, τους εργαζόμενους του κλαμπ που κάνουν την δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Όλοι εσείς είστε σαν οικογένεια για εμένα. Ξέρετε πως έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο Νοέμβριο και το να είμαι μαζί σας κάθε μέρα με βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσω τη δύσκολη αυτή τη στιγμή για εμένα».

Η στιγμή που ξεκινάει η ομιλία του Ριμπάλτα:

