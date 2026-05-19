· Βαλένθια

Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four

Η Βαλένθια εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια για τους οπαδούς της για το Final Four της Αθήνας.

Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βαλένθια ενημέρωσε επίσημα πως εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τους φιλάθλους της ενόψει του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε ότι τα νέα διαθέσιμα εισιτήρια θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε κατόχους διαρκείας, επιβραβεύοντας έτσι τη σταθερή στήριξη του κόσμου της καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Με αυτή την εξέλιξη, η Βαλένθια αναμένεται να έχει στο «Telekom Center» περισσότερους από 1.000 οπαδούς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην ελληνική πρωτεύουσα για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

«Εξασφαλίσαμε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, προσθέτοντας στους 1.000 φιλάθλους που θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα υποστηρίζοντας την ομάδα σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια διαρκείας ανά συναλλαγή. Τα εισιτήρια αυτά θα εξατομικεύονται και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ θα ελέγχεται με ταυτότητα. Οι κάτοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για την ανδρική ομάδα.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει πτήση τσάρτερ και ξενοδοχείο, έχουν γίνει διαθέσιμες επιπλέον θέσεις.

Τόσο τα ατομικά εισιτήρια διαρκείας όσο και το πλήρες πακέτο μπορείτε να τα αγοράσετε από τις 17:00 σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:09 SUPER LEAGUE

Τετέι: «Κάθε βήμα με έκανε πιο δυνατό - Συνεχίζουμε με νέους στόχους μπροστά»

18:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτίνες: «Να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού»

18:41 SUPER LEAGUE

Λαφόν σε φίλους Παναθηναϊκού: «Ευγνώμων για αυτή την σεζόν που ζήσαμε μαζί»

18:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο θέλουν Περέιρα» - Η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης

18:25 ΣΠΟΡ

Εκτός Wimbledon ο Αλκαράθ

18:18 EUROLEAGUE

Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe

18:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Γκουαρδιόλα φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι και κάνει... διάλειμμα από τους πάγκους

17:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μάχη για τον Τζόλη... φουντώνει: Τρία «μεγαθήρια» κάνουν πόλεμο για χάρη του

17:56 SUPER LEAGUE

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στον ΟΦΗ: Τέλος και ο Χατζηθεοδωρίδης

17:39 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four

17:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας

17:20 SUPER LEAGUE

Ριμπάλτα: «Είστε σαν οικογένεια για εμένα» (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας