Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four

Η Βαλένθια ενημέρωσε επίσημα πως εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τους φιλάθλους της ενόψει του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε ότι τα νέα διαθέσιμα εισιτήρια θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε κατόχους διαρκείας, επιβραβεύοντας έτσι τη σταθερή στήριξη του κόσμου της καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Με αυτή την εξέλιξη, η Βαλένθια αναμένεται να έχει στο «Telekom Center» περισσότερους από 1.000 οπαδούς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην ελληνική πρωτεύουσα για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

«Εξασφαλίσαμε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, προσθέτοντας στους 1.000 φιλάθλους που θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα υποστηρίζοντας την ομάδα σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια διαρκείας ανά συναλλαγή. Τα εισιτήρια αυτά θα εξατομικεύονται και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ θα ελέγχεται με ταυτότητα. Οι κάτοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για την ανδρική ομάδα.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει πτήση τσάρτερ και ξενοδοχείο, έχουν γίνει διαθέσιμες επιπλέον θέσεις.

Τόσο τα ατομικά εισιτήρια διαρκείας όσο και το πλήρες πακέτο μπορείτε να τα αγοράσετε από τις 17:00 σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων».