Ο Γκουαρδιόλα φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι και κάνει... διάλειμμα από τους πάγκους

Ο Πεπ Γουαρδιόλα αποφάσισε να ξεκουραστεί.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται πως ετοιμάζεται να ολοκληρώσει έναν ιστορικό κύκλο στη Μάντσεστερ Σίτι., καθώς δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «πολιτών» στο τέλος της σεζόν.

Ο Καταλανός τεχνικός, που άλλαξε την ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι και την καθιέρωσε ως μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, αναμένεται να βάλει τέλος στη δεκαετή παρουσία του στο «Έτιχαντ», έχοντας κατακτήσει συνολικά 20 τίτλους.

Έντσο Μαρέσκα ο διάδοχος στη Μάντσεστερ Σίτι

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η διοίκηση της Σίτι έχει ήδη καταλήξει στον αντικαταστάτη του Γκουαρδιόλα, με τον Έντσο Μαρέσκα να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία, καθώς η Τσέλσι φέρεται διατεθειμένη να κινηθεί νομικά κατά της Μάντσεστερ Σίτι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παράτυπη προσέγγιση του Ιταλού τεχνικού όσο ακόμη εργαζόταν στους «μπλε».

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τη Σίτι

Με το θέμα του πάγκου της Σίτι να θεωρείται ουσιαστικά κλεισμένο, το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γκουαρδιόλα.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Σέρχιο Γκονζάλεθ, ο πολύπειρος προπονητής σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα διάρκειας ενός έτους από την ενεργό δράση.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να αναλάβει άμεσα άλλη ομάδα ή κάποια εθνική ομάδα, καθώς επιθυμεί να αποφορτιστεί μετά από μία δεκαετία συνεχούς πίεσης και επιτυχιών στο κορυφαίο επίπεδο.

