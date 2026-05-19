«Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο θέλουν Περέιρα» - Η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης

Το μέλλον του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ παραμένει ανοιχτό, καθώς το συμβόλαιό του πλησιάζει προς ολοκλήρωση και οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές για την παραμονή ή την αποχώρησή του από την Ένωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εκπρόσωπος του έμπειρου Αργεντινού μέσου αναμένεται σύντομα στην Αθήνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επαφές με τη διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ενδιαφέρον από Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Ντα Γκάμα

Την ίδια στιγμή, ο Αργεντινός δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα από το «TyC» αποκαλύπτει ότι δύο ομάδες από τη Βραζιλία εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Περέιρα.

Συγκεκριμένα Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Ντα Γκάμα φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αργεντινού χαφ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή του.

Πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ

Παρά το ενδιαφέρον από τη Βραζιλία, η ΑΕΚ δεν δείχνει διατεθειμένη να αφήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ένωση ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης προς τον Περέιρα, επιθυμώντας να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία, ποιότητα και σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Ωστόσο, ο «Τούκου» εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για το επόμενο βήμα της καριέρας του, περιμένοντας παράλληλα πιθανή πρόταση και από την πατρίδα του, την Αργεντινή.

