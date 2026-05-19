Μαρτίνες: «Να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού»

Την απόλυτη αφοσίωσή του στην Ίντερ εξέφρασε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, δηλώνοντας πως επιθυμεί να παραμείνει στους «Νερατζούρι» μέχρι να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η ομάδα του Μιλάνου πανηγύρισε την κατάκτηση του φετινού νταμπλ μετά την αναμέτρηση με την Ελλάς Βερόνα, επισφραγίζοντας μία εξαιρετική σεζόν. Ο Αργεντινός επιθετικός, που αγωνίζεται στην Ίντερ από το 2018, μίλησε με έντονη συγκίνηση μετά τους πανηγυρισμούς, εκφράζοντας την τεράστια αγάπη που νιώθει για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως μετά το τέλος της καριέρας του σκοπεύει να απομακρυνθεί πλήρως από το ποδοσφαιρικό περιβάλλον, τονίζοντας πως δεν του ταιριάζει η ζωή γύρω από το άθλημα εκτός αγωνιστικών χώρων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρτίνες:

«Όταν αποσυρθώ, δεν θα μείνω στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα περιβάλλον που δεν μου αρέσει. Δεν θα ξανακούσετε για μένα, θα εξαφανιστώ. Θα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, αυτή τη στιγμή, μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου οπουδήποτε αλλού. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν δεν με διώξουν, θα μείνω εδώ».