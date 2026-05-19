· Ίντερ

Μαρτίνες: «Να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού»

Ο Αργεντινός επιθετικός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να αποσυρθεί στους «Νερατζούρι».

Μαρτίνες: «Να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόλυτη αφοσίωσή του στην Ίντερ εξέφρασε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, δηλώνοντας πως επιθυμεί να παραμείνει στους «Νερατζούρι» μέχρι να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η ομάδα του Μιλάνου πανηγύρισε την κατάκτηση του φετινού νταμπλ μετά την αναμέτρηση με την Ελλάς Βερόνα, επισφραγίζοντας μία εξαιρετική σεζόν. Ο Αργεντινός επιθετικός, που αγωνίζεται στην Ίντερ από το 2018, μίλησε με έντονη συγκίνηση μετά τους πανηγυρισμούς, εκφράζοντας την τεράστια αγάπη που νιώθει για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως μετά το τέλος της καριέρας του σκοπεύει να απομακρυνθεί πλήρως από το ποδοσφαιρικό περιβάλλον, τονίζοντας πως δεν του ταιριάζει η ζωή γύρω από το άθλημα εκτός αγωνιστικών χώρων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρτίνες:

«Όταν αποσυρθώ, δεν θα μείνω στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα περιβάλλον που δεν μου αρέσει. Δεν θα ξανακούσετε για μένα, θα εξαφανιστώ. Θα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, αυτή τη στιγμή, μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου οπουδήποτε αλλού. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν δεν με διώξουν, θα μείνω εδώ».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:09 SUPER LEAGUE

Τετέι: «Κάθε βήμα με έκανε πιο δυνατό - Συνεχίζουμε με νέους στόχους μπροστά»

18:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτίνες: «Να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού»

18:41 SUPER LEAGUE

Λαφόν σε φίλους Παναθηναϊκού: «Ευγνώμων για αυτή την σεζόν που ζήσαμε μαζί»

18:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο θέλουν Περέιρα» - Η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης

18:25 ΣΠΟΡ

Εκτός Wimbledon ο Αλκαράθ

18:18 EUROLEAGUE

Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe

18:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Γκουαρδιόλα φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι και κάνει... διάλειμμα από τους πάγκους

17:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μάχη για τον Τζόλη... φουντώνει: Τρία «μεγαθήρια» κάνουν πόλεμο για χάρη του

17:56 SUPER LEAGUE

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στον ΟΦΗ: Τέλος και ο Χατζηθεοδωρίδης

17:39 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four

17:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας

17:20 SUPER LEAGUE

Ριμπάλτα: «Είστε σαν οικογένεια για εμένα» (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας