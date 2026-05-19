Άρης: «Ενδιαφέρον από την Γκεζτέπε για Σούντμπεργκ»
Η Γκαζτέπε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού του Άρη, Νόα Σούντμπεργκ, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα.
Δημοσιεύματα από την Τουρκία συνδέουν τον Νόα Σούντμπεργκ με τη Γκεζτέπε. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ορτσούν Ακτέν, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες επαφές για πιθανή συνεργασία. Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Λουντογκόρετς.
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως παίζει και η παρουσία του Στάνιμιρ Στοΐλοφ στον πάγκο της Γκεζτέπε, καθώς ο Βούλγαρος τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τον Σούντμπεργκ από τη συνύπαρξή τους στη Λέφσκι Σόφιας.