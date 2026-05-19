Παναθηναϊκός: Κλείνει το ρόστερ με νέο «μπαμ» - Δικός του και ο Κόλεφ

Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την κυριαρχία του στο ελληνικό βόλεϊ και να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη, δημιουργώντας ένα από τα πιο ισχυρά ρόστερ των τελευταίων ετών.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, διατηρώντας τον βασικό κορμό των πρωταθλητών Ελλάδας, πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Γάλλο διεθνή ακραίο Τιμοτέ Καρλ και πλέον ολοκληρώνει τις μεταγραφές μια μια ακόμα «βόμβα».

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Νικολάι Κόλεφ, τον Βούλγαρο κεντρικό που ξεχώρισε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ την περασμένη διετία και θα πλαισιώσει τους Γκάσμαν, Βουλκίδη και Παπαλεξίου.

Ο 29χρονος, ύψους 2,04, διακρίνεται για τις επιδόσεις του στην επίθεση, στο μπλοκ και το σερβίς και αναμένεται να υπογράψει μονοτετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.

Με αυτή την προσθήκη, το Τριφύλλι ολοκληρώνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρόστερ των τελευταίων ετών με στόχο την υπεράσπιση των τίτλων του και μια δυνατή ευρωπαϊκή πορεία, είτε στο CEV Cup, είτε στο Champions League (θα αποφασιστεί το προσεχές διάστημα).