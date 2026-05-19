Άρης: Συνάντηση Σιάο με τη διοίκηση της EuroLeague στην Αθήνα

Την Πέμπτη (21/5) θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στην ΚΑΕ Άρης και τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ραντεβού για τους «κίτρινους», με χαρακτήρα επίσημης γνωριμίας ανάμεσα στη διοίκηση της ομάδας και τους ανθρώπους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο μπάσκετ με ορίζοντα το μέλλον του συλλόγου.

Στην Αθήνα θα βρεθεί για μία και μόνο ημέρα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα ταξιδέψει αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Μαζί του θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, καθώς και ο general manager, Νίκος Ζήσης.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί η Euroleague με τις ομάδες που είναι υπό τη... σκεπή της, ώστε η νέα ηγεσία της διοργάνωσης να γνωρίσει από κοντά τους οργανισμούς, τα πρόσωπα και τα πλάνα τους για το άμεσο μέλλον.

Για τον Άρη αποτελεί μια ευκαιρία να παρουσιάσει τη νέα του δομή, τη φιλοσοφία της ιδιοκτησίας Σιάο και τη στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια.