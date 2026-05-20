Πρωταθλήτρια η Άρσεναλ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο από χιλιάδες φιλάθλους - Δείτε βίντεο
Χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ ξεχύθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου της Premier League.
Ιστορικές στιγμές ζει η Άρσεναλ, η οποία από το βράδυ της Τετάρτης (19/5) πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας της ιστορίας της και πρώτο μετά από 22 χρόνια.
Μετά το 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Μπόρνμουθ, χιλιάδες οπαδοί των «κανονιέρηδων» ξεχύθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου και πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία.
Με το σφύριγμα της λήξης, ξέσπασαν έξαλλοι πανηγυρισμοί έξω από το Emirates, με τη νύχτα να προβλέπεται μεγάλη.
