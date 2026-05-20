Premier League: Ευρωπαία η Τσέλσι, αγωνία μέχρι τέλους για την Τότεναμ

H Τσέλσι επικράτησε της Τότεναμ με 2-1 στο λονδρέζικο ντέρμπι και ξαναμπήκε σε... τροχιά Ευρώπης, πιάνοντας (για την ώρα) την 8η θέση που οδηγεί στο επόμενο Conference League.

Κι έχει ακόμη ελπίδες για το Europa League, αν καταφέρει την τελευταία αγωνιστική (παίζει εκτός με τη Σάντερλαντ) να προσπεράσει την Μπράιτον (είναι στο +1 και υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Την ίδια ώρα η Τότεναμ παρέμεινε στη 17η θέση και στο +2 απ' την Γουέστ Χαμ κι εξακολουθεί να... αγχώνεται για την παραμονή της, καθώς θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν βαθμό την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Έβερτον, για να παραμείνει στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 37ης αγωνιστικής στην Premier League:

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

(42' Ρότζερς, 57', 73' Γουότκινς, 89' ΜακΓκιν - 52', 90'+2' Φαν Ντάικ)

Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

(5' Σο, 56' Κούνια, 76' Μπεμό-54' Μοράτο, 78' Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

(40', 88' Ουατάρα-6' Σαρ, 52' Γουόρτον)

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

(43' Ρολ-59' Μπρόμπεϊ, 81' Λε Φι, 90'+ Ισιντορ)

Λιντς-Μπράιτον 1-0

(90'+ Κάλβερτ-Λιούιν)

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

(25' Μανέ-45'+ Ρόμπινσον)

Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 3-1

(15' Βόλτεμαντε, 19΄, 65' Οσούλα - 69' Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0

(37΄ Χάβερτς)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

(39΄ Κρουπί - 90+5΄ Χάαλαντ)

Τσέλσι-Τότεναμ 2-1

(18΄ Έντσο Φερνάντες, 67΄ Αντρέι Σάντος - 74΄ Ριτσάρλισον)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)

Άρσεναλ 82 --Champions League-- Πρωταθλήτρια

Μάντσεστερ Σίτι 78 --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 68 --Champions League--

Άστον Βίλα 62 --Champions League--

Λίβερπουλ 59 --Champions League--

Μπόρνμουθ 56 --Europa League

Μπράιτον 53

Τσέλσι 52

Μπρέντφορντ 52

Σάντερλαντ 51

Νιούκαστλ 49

Έβερτον 49

Φούλαμ 49

Λιντς 47

Κρίσταλ Πάλας 45

Νότιγχαμ Φόρεστ 43

Τότεναμ 38

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 19 --Υποβιβάστηκε--