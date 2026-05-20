Τέλος ο Κιντ από τους Μάβερικς

Παρελθόν από τους Μάβερικς θα αποτελέσει ο Τζέισον Κιντ, όπως αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το «ESPN».

Μετά από παρουσία πέντε σεζόν στον πάγκο της ομάδας του Ντάλας ο Κιντ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις επαφές για την αναζήτηση της νέας ομάδας στην καριέρα του.

Και αυτό δεν είναι μόνο πληροφορίες του «ESPN» αλλά και δεδομένο, καθώς την είδηση επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο νέος πρόεδρος των Μάβερικς, Μασάι Ουζίρι, που ανέφερε: «Πιστεύουμε πως είναι η κατάλληλη στιγμή για μία νέα ηγεσία».

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Ντάλας με τον Κιντ στην άκρη του πάγκου έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ τη σεζόν 2023-24 και σε αυτούς της Ανατολής την περίοδο 2021-22.