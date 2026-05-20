Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα των ημιτελικών

Η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών του πρωταθλήματος μεταξύ Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ΑΕΚ-Άρης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα, με τις 4 ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη «μάχη» για 2 θέσεις στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League.

Η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών με τα πρώτα ματς να γίνονται στις 28 Μαΐου, με την πρόκριση στους τελικούς να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 28 Μαΐου - Game 1

18:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

20:15 Ολυμπιακός - ΑΕΚ-/Άρης Betsson

Σάββατο 30 Μαΐου - Game 2

15:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

17:00 ΑΕΚ/Άρης Betsson - Ολυμπιακός

Δευτέρα 1 Ιουνίου - Game 3

Ολυμπιακός - ΑΕΚ/Άρης Betsson (Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα)

20:15 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

