Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα των ημιτελικών
Η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών του πρωταθλήματος μεταξύ Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ΑΕΚ-Άρης.
Στην τελική ευθεία μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα, με τις 4 ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη «μάχη» για 2 θέσεις στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League.
Η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών με τα πρώτα ματς να γίνονται στις 28 Μαΐου, με την πρόκριση στους τελικούς να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Πέμπτη 28 Μαΐου - Game 1
18:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
20:15 Ολυμπιακός - ΑΕΚ-/Άρης Betsson
Σάββατο 30 Μαΐου - Game 2
15:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
17:00 ΑΕΚ/Άρης Betsson - Ολυμπιακός
Δευτέρα 1 Ιουνίου - Game 3
Ολυμπιακός - ΑΕΚ/Άρης Betsson (Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα)
20:15 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ