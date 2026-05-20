Μια ανάσα από την Αλ Ουάχντα ο Ρεμπρόφ
Ο Ουκρανός τεχνικός που φάνηκε να φτάνει πολύ κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα των ΗΑΕ για τη συνέχεια της καριέρας του.
Παρά τα ουκρανικά σενάρια που έστελναν τον Σεργκέι Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, ο 51χρονος τεχνικός εμφανίζεται να έχει δώσει τα χέρια με την Αλ Ουάχντα, σύμφωνα με τα αραβικά ΜΜΕ.
Ο Ρεμπρόφ ήταν ένας από τους τεχνικούς που «έπαιξαν» δυνατά για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, τόσο αυτό το διάστημα, όσο και μερικούς μήνες πριν, αλλά τελικά ο κορυφαίος Ουκρανός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στα ΗΑΕ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 51χρονος τεχνικός έχει δώσει τα χέρια με τον αραβικό σύλλογο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του.