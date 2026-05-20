Μια ανάσα από την Αλ Ουάχντα ο Ρεμπρόφ

Παρά τα ουκρανικά σενάρια που έστελναν τον Σεργκέι Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, ο 51χρονος τεχνικός εμφανίζεται να έχει δώσει τα χέρια με την Αλ Ουάχντα, σύμφωνα με τα αραβικά ΜΜΕ.

Ο Ρεμπρόφ ήταν ένας από τους τεχνικούς που «έπαιξαν» δυνατά για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, τόσο αυτό το διάστημα, όσο και μερικούς μήνες πριν, αλλά τελικά ο κορυφαίος Ουκρανός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 51χρονος τεχνικός έχει δώσει τα χέρια με τον αραβικό σύλλογο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του.