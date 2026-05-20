ΠΑΟΚ: Σενάριο «βόμβα» από την Τουρκία για Λουτσέσκου – Έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα του η Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας φαίνεται ότι μπαίνει δυνατά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσής του από τον ΠΑΟΚ.

Στη γειτονική χώρα επιμένουν ότι οι «Μαύροι Αετοί» έχουν στην κορυφή της λίστας για την τεχνική ηγεσία τους τον Ρουμάνο τεχνικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η Μπεσίκτας εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει για να πείσει τον Λουτσέσκου να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιο του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποχώρησή του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το ποσό της ρήτρας φέρεται να ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, με τον Ρουμάνο προπονητή να δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον Δικέφαλο του Βορρά. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, Σερντάλ Ανταλί, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα επαφές με τον Λουτσέσκου, προκειμένου να τον πείσει να αποδεχθεί την πρόταση της τουρκικής ομάδας.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, το οικονομικό σκέλος δεν θεωρείται εμπόδιο, με το βασικό ζητούμενο να είναι η απόφαση του προπονητή να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά του «Δικεφάλου του Βορρά», αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Λουτσέσκου διατηρεί κανονικά συμβόλαιο για ακόμη μία σεζόν, ενώ ο Ιβάν Σαββίδης δεν εξετάζει αυτή τη στιγμή θέμα αλλαγής προπονητή. Η συνάντηση που θα έχουν οι δύο άντρες τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει πολλά όσον αφορά στο μέλλον του Ρουμάνου στον ΠΑΟΚ.

