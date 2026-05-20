Data Analysis: Γιατί ομάδες σαν τη Μπράιτον «γλυκοκοιτάζουν» τον Κοστίνια

Μπορεί να μην τελείωσε τη σεζόν όπως την άρχισε, ωστόσο ο Κοστίνια ξεχώρισε στη δεύτερη σεζόν του με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε πρωτάθλημα και Champions League, με τις εμφανίσεις του να έχουν προσελκύσει μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων όπως η Μπράιτον ενόψει καλοκαιριού.

Ιωάννης Χονδρός

Μπράιτον: Η επιτομή του «selling club»

Από εποχές Γκρέιαμ Πότερ και Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι, η Μπράιτον λειτουργεί με ξεκάθαρη στρατηγική όσο αναφορά το μεταγραφικό κομμάτι.

Μέσω προχωρημένων στατιστικών, scouting και data τα οποία έχουν μπει για τα καλά πλέον στον χώρο του ποδοσφαίρου, η Αγγλική ομάδα επιλέγει να αγοράζει παίκτες, μη αναγνωρίσιμους ακόμα στο ευρύ κοινό και την ποδοσφαιρική σκηνή, προκειμένου να τους εξελίξει και αργότερα να τους πουλήσει με το κατάλληλο (βαρύ) αντίτιμο.

Τρανά παραδείγματα είναι οι Καισέδο, Μακάλιστερ, Κουκουρέγια και Ζοάο Πέδρο οι οποίοι αγοράστηκαν συνολικά για 55 εκατομμύρια λίρες και πουλήθηκαν για 250.000.000, +350% κέρδος δηλαδή. Αυτό κάνει η Μπράιτον. Λειτουργεί σαν κατάλληλη πλατφόρμα για τον ποδοσφαιριστή να αναδειχθεί και να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του. Οι «γλάροι» έχουν συνεχώς τα μάτια τους ανοιχτά στο παζάρι, ψάχνοντας τον επόμενο Ζοάο Πέδρο ή τον επόμενο Καισέδο. Μια αέναη διαδικασία που φέτος την έχει φέρει στην έβδομη θέση της Premier League και παλαιότερα στην έξοδό της στην Ευρώπη.

Τα νούμερα και οι «πρωτιές» του Κοστίνια σε data κατηγορίες

Κάπως έτσι έχει εμφανιστεί, εδώ και καιρό, στα «ραντάρ» της αγγλικής ομάδας ο Κοστίνια του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος φουλ-μπακ ολοκλήρωσε τη δεύτερή του σεζόν στον Πειραιά, και στο πρώτο μισό κυρίως της σεζόν, είχε σταθεροποιήσει τη θέση του στην ενδεκάδα, με τη μια καλή εμφάνιση να διαδέχεται την άλλη σε πρωτάθλημα και Champions League.Συνολικά σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, ο Κοστίνια είχε απολογισμό ένα γκολ και μόλις μια ασίστ.

Νούμερα που με την πρώτη ανάγνωση όπως είναι λογικό δεν… ζαλίζουν, ωστόσο στη Super League, οι επιδόσεις και τα νούμερα του 26χρονου σε data κατηγορίες τον καθιστούν με διαφορά τον καλύτερο μπακ του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τους υπόλοιπους... συναδέλφους του στη Super League, ο Κοστίνια είναι πρώτος σε:

  • Αμυντικές μονομαχίες
  • Κερδισμένες εναέριες μονομαχίες
  • Κλεψίματα / Αναχαιτίσεις
  • Κερδισμένες κατοχές μπάλας
  • Μονομαχίες (συνολικά)
  • Κερδισμένες μονομαχίες (συνολικά)
  • Επιθετικές μονομαχίες
  • Κερδισμένες επιθετικές μονομαχίες
  • Επιτυχημένες επιθετικές ενέργειες
COSTINHA DATA 1
COSTINHA DATA 2

Όπως αποδεικνύουν τα παραπάνω γραφήματα, είναι λογικό οι ιθύνοντες της Μπράιτον -και όχι μόνο- να έχουν κυκλώσει το όνομα του Κοστίνια για την θερινή μεταγραφική περιόδο. Θυμίζουμε πως τον Ιανουάριο του 2025 στα γραφεία της Πλατείας Αλεξάνδρας είχε καταφθάσει πρόταση ύψους 13 εκατομμυρίων από τη Ζενίτ για την παραχώρηση του Πορτογάλου πριν καν συμπληρώσει ένα εξάμηνο θητείας στον Πειραιά!

Tο συμβόλαιο του Κοστίνια με τον Ολυμπιακό εκπνέει το καλοκαίρι του 2029, με τον Πορτογάλο μέχρι στιγμής να έχει καταγράψει 74 συμμετοχές, έχοντας κατακτήσει ένα νταμπλ και ένα Super Cup.

