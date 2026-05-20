Euroleague Final Four 2026: Η «χρυσή» βίβλος κι οι ομάδες με τις περισσότερες κατακτήσεις

Η ώρα για το Euroleague Final Four 2026 έφτασε και το Onsports θυμάται τους νικητές των προηγούμενων χρόνων.

Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα παλέψουν για το τρόπαιο στο Telekom Center Athens.

Η Φενέρμπαχτσε είναι η κάτοχος του τροπαίου και θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, πανηγυρίζοντας το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Ο Ολυμπιακός κυνηγά την τέταρτη κούπα της ιστορίας του και πρώτη από το 2013, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι η πολυνίκης του θεσμού, θα επιδιώξει να σηκώσει για 12η φορά το τρόπαιο.

Όσον αφορά στη Βαλένθια είναι η «σταχτοπούτα» του Final Four, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά στην τελική φάση της Euroleague.

Η Χρυσή Βίβλος της Euroleague

  • 1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
  • 1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
  • 1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
  • 1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
  • 1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
  • 1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1970: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1972: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1973: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1975: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1976: Βαρέζε (Ιταλία)
  • 1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)
  • 1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 1982: Καντού (Ιταλία)
  • 1983: Καντού (Ιταλία)
  • 1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)
  • 1985: Τσιμπόνα (Κροατία)
  • 1986: Τσιμπόνα (Κροατία)
  • 1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
  • 1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
  • 1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
  • 1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
  • 1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
  • 1992: Παρτίζαν (Σερβία)
  • 1993: Λιμόζ (Γαλλία)
  • 1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)
  • 1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
  • 1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
  • 1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
  • 2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
  • 2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • 2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • 2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
  • 2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
  • 2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
  • 2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
  • 2020: –
  • 2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
  • 2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
  • 2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • 2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
  • 2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.

** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.

***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague

  • Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
  • ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019
  • Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
  • Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
  • Ολυμπιακός (3): 1997, 2012, 2013
  • Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
  • Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
  • Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
  • Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
  • Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
  • Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
  • Καντού (2): 1982, 1983
  • Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
  • Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
  • Ζάλγκιρις (1): 1999
  • Παρτίζαν (1) : 1992
  • Μπανταλόνα (1): 1994
  • Λιμόζ (1): 1993
  • Ρόμα (1): 1984
  • Σαράγεβο (1): 1979
  • Ντιναμό Τιφλίδας (1): 1962
