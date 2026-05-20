Euroleague Final Four 2026: Η «χρυσή» βίβλος κι οι ομάδες με τις περισσότερες κατακτήσεις

Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα παλέψουν για το τρόπαιο στο Telekom Center Athens.

Η Φενέρμπαχτσε είναι η κάτοχος του τροπαίου και θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, πανηγυρίζοντας το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Ο Ολυμπιακός κυνηγά την τέταρτη κούπα της ιστορίας του και πρώτη από το 2013, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι η πολυνίκης του θεσμού, θα επιδιώξει να σηκώσει για 12η φορά το τρόπαιο.

Όσον αφορά στη Βαλένθια είναι η «σταχτοπούτα» του Final Four, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά στην τελική φάση της Euroleague.

Η Χρυσή Βίβλος της Euroleague

1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1970: Βαρέζε (Ιταλία)

1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1972: Βαρέζε (Ιταλία)

1973: Βαρέζε (Ιταλία)

1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1975: Βαρέζε (Ιταλία)

1976: Βαρέζε (Ιταλία)

1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)

1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1982: Καντού (Ιταλία)

1983: Καντού (Ιταλία)

1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)

1985: Τσιμπόνα (Κροατία)

1986: Τσιμπόνα (Κροατία)

1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1992: Παρτίζαν (Σερβία)

1993: Λιμόζ (Γαλλία)

1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)

1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2020: –

2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.

** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.

***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague