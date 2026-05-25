ΑΕΚ: Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Μουκουντί

Στη λίστα της Μίλαν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ ο Άρολντ Μουκουντί της ΑΕΚ, με τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ να πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με την «Ένωση» στην οποία στέφθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλητής.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως οι «ροσονέρι» βλέπουν στο πρόσωπο του 28χρονου μια περίπτωση χαμηλού κόστους σε έναν παίκτη που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο διεθνές επίπεδο.

Την περίπτωση του Μουκουντί βολιδοσκοπούν επίσης ομάδες από την Αγγλία όπως η Μπρέντφορντ και η Γουέστ Χαμ.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ κατέγραψε συνολικά 42 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ σε 3683' αγωνιστικά λεπτά.