NBA playoffs: «Καθάρισε» ο Ουεμπανιάμα και έφερε τη σειρά στα ίσα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιβλήθηκαν με 103-82 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά των τελικών της Δύσης, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο κοινό τους.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +9 (28-19), ενώ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 12 πόντων (50-38).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σπερς διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Θάντερ, φτάνοντας με άνεση στη νίκη που έφερε τη σειρά σε απόλυτη ισορροπία.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από πλευράς Θάντερ, ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.