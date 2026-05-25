Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Η στιγμή ανήκει στα παιδιά» - Η ιδιαίτερη αφιέρωση

Ο Έλληνας κόουτς, στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του τελικού στο «Telekom Center Athens» θέλησε να αφιερώσει το τρόπαιο στην Κανέλλα Χρυσονίδου, στέλεχος της ΚΑΕ για την περιπέτεια της υγείας της.

«Είναι αφελές να απαντώ στην ερώτηση για το πως αισθάνομαι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η στιγμή είναι η στιγμή του Εβάν (Φουρνιέ) και στους παίκτες. Αφιερώνω τη νίκη στην Κανέλλα μέλος του συλλόγου, σε ένα δυνατό άνθρωπο», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Αφιερώνω τη νίκη στους ιδιοκτήτες, αλλά και στους παίκτες που έκαναν όλη αυτή την πορεία. Ιδιαίτερα αφιερώνω αυτή τη νίκη στους παλιούς αλλά και στον Φαλ και φυσικά στον κόσμο που μας συμπαραστέκεται συνέχεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή. Όλη μας έχουμε μια διαδρομή που έχει εύκολα αλλά και δύσκολα. Το θέμα είναι όταν είσαι στον Ολυμπιακό να αντέχεις όταν χάνεις. Όλα είναι θέμα υπομονής, αλλά και να αγαπάς αυτό που κάνεις ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε ένα σύλλογο που τον νιώθεις… σα στο σπίτι σου».