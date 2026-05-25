Euroleague Final Four 2026, Φουρνιέ: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»

Ο Γάλλος άσος των Πειραιωτών, αναδείχθηκε MVP του τελικού και μετά το τέλος του αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στη «μάχη» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τις σκέψεις του για το μέλλον.

«Αρχικά, θέλω να συγχαρώ την Ρεάλ για μία τρομερή σεζόν. Ήταν απογοητευτικό για αυτούς να έρθουν με τόσες απουσίες, αλλά έδειξαν σκληράδα και μας δυσκόλεψαν. Ο Σκαριόλο είναι τρομερός προπονητής. Έπρεπε να παίζουμε άμυνα όλο το βράδυ. Το να παίζουν small-ball είναι κάποιες φορές δύσκολο για εμάς, παίζουν πολύ καλά. Αντέξαμε, ήμασταν σκληροί και ενωμένοι. Επιστρέψαμε και κερδίσαμε. Οι οπαδοί μας έδωσαν μεγάλη ώθηση. Είναι μεγάλος λόγος που κερδίσαμε», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, ο Γάλλος άσος μίλησε για:

Το αν μπορεί να τραγουδήσει το αγαπημένο του σύνθημα: «Δεν μιλάω ελληνικά οπότε όχι. Αλλά το αγαπημένο μου είναι αυτό που ξεκινάνε σιγά, κάθονται και ξαφνικά σηκώνονται και πηδάνε. Είναι το αγαπημένο μου».

Την Ρεάλ Μαδρίτης: «Ξεκίνησαν πιο δυνατά από εμάς, επέβαλλαν τον ρυθμό τους. Ήξεραν πως έπρεπε να παίξουν διαφορετικά. Ήταν προετοιμασμένοι. Σε κάθε φάση έκαναν κάτι διαφορετικό στην άμυνα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε τέτοια μας. Έβαζαν σουτ στην αρχή και ξαφνικά είχαμε εμείς την πίεση. Μας δυσκόλεψαν. Όταν αρχίζεις καλά, όλοι παίζουν με αυτοπεποίθηση και είναι δύσκολο να το σταματήσεις αυτό. Τα πήγαν εξαιρετικά».

Το αν αυτή η νίκη είναι πιο ωραία λόγω του περσινού αποκλεισμού: «Όχι, επειδή ο πόνος του παρελθόντος δεν εξαφανίζεται ξαφνικά. Δεν είμαι κάποιος που τα πάει καλά με τον πόνο και την αρνητικότητα. Από παιδί πάντα με οδηγεί η αγάπη, η θετικότητα. Ο κόσμος λέει άσχημα πράγματα για εμένα, δεν μου δίνει κίνητρο. Παίρνω κίνητρο από την αγάπη. Για αυτό έχουν δεθεί με την ομάδα. Έτσι είναι όλοι. Παίρνουμε κίνητρο από την αγάπη και την θετικότητα. Δεν αφοσιωνόμαστε στην αρνητικότητα ως ομάδα».

Το αν νιώθει περισσότερο Αλγερινός, Γάλλος ή Έλληνας: «Είμαι μισός Γάλλος και μισός Αλγερινός για πάντα. Η Ελλάδα έγινε δεύτερο σπίτι μου. Δεν είχα έρθει ποτέ πριν υπογράψω. Αλλά ο τρόπος που ο οργανισμός, η ομάδα, οι οπαδοί με υποδέχθηκαν, είναι αδύνατο να μην νιώθω σαν το σπίτι μου. Είμαι εδώ δύο χρόνια, έχω ακόμα δύο. Μόνο στο Ορλάντο έμεινα περισσότερο, για επτά χρόνια. Ίσως να μείνω περισσότερα χρόνια στον Πειραιά από ότι στο Ορλάντο. Θέλω να τελειώσω εδώ την καριέρα μου».

Τη φετινή πρόκληση: «Στον αθλητισμό έχεις σκαμπανεβάσματα. Στην αρχή της σεζόν είπα όσο πιο μεγάλη η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή. Το Φ4 στην Αθήνα ήταν μεγάλη πρόκληση και τα καταφέραμε. Τερματίσαμε πάλι πρώτοι. Αυτό δείχνει σταθερότητα».

Το ποιο είναι το κίνητρο πλέον: «Μετά έρχονται οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι περιμένουν. Όταν τουίταρα το 2022 ήμουν ειλικρινείς. Δεν περίμενα ότι θα γινόταν τόσο γρήγορο. Το 2022 ήμουν στους Νικς, έσπασαν ρεκόρ τριπόντων 30 χρόνων, στο ΝΒΑ τα πήγαινα εξαιρετικά. Σε έναν χρόνο έπεσα. Από εκεί που έσπαγα ρεκόρ, δεν έπαιζα. Δεν περίμενα να γίνει τόσο γρήγορα. Το 2024 είδα μία καλή ευκαιρία να συνεχίσω να παίζω σε υψηλό επίπεδο, να έχω μία νέα δοκιμασία και την άρπαξα. Ήταν δύσκολο γιατί ήμουν αφοσιωμένος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπα στην γυναίκα μου ότι εκεί θέλω να πάω. Η ομάδα με υποδέχθηκε».

Την κατάρα της πρώτης θέσης: «Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα στο μυαλό μας. Δεν μας ένοιαζε. Μας αρέσει η θετικότητα, όχι η αρνητικότητα. Υπήρχαν λόγια, ότι υπάρχει η κατάρα, ότι πρέπει να χάσουμε ματς. Ο Μπαρτζώκας είπε να μην τα ακούμε, θέλουμε να τελειώσουμε πρώτοι, θέλουμε να κερδίσουμε. Όταν παίζεις για αυτή την ομάδα παίζεις πάντα για τη νίκη. Και είμαστε η πρώτη ομάδα που το κάναμε. Ακόμα καλύτερα».