Επίσημη αναφορά της Ρεάλ Μαδρίτης: «Παλέψαμε παρά τις απουσίες και τα αμφιλεγόμενα σφυρίγματα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν συνηθίζει να αντιδρά επίσημα για να διαμαρτυρηθεί αναφορικά με διαιτητικές αποφάσεις. Η «βασίλισσα»… έσπασε το πρωτόκολλό της, για τον τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην αναφορά του αγώνα στην επίσημη ιστοσελίδα της μάλιστα.

Εκεί λοιπόν, τονίζεται πως οι απουσίες και οι αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις, καθόρισαν το αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά γράφει η επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η ομάδα του Σκαριόλο πάλεψε σκληρά μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα απέναντι στον Ολυμπιακό, παρά τις απουσίες σημαντικών παικτών και ενός αριθμούς αμφιλεγόμενων διαιτητικών σφυριγμάτων».