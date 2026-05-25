· Ολυμπιακός · Ρεάλ Μαδρίτης

Επίσημη αναφορά της Ρεάλ Μαδρίτης: «Παλέψαμε παρά τις απουσίες και τα αμφιλεγόμενα σφυρίγματα»

Η «βασίλισσα» στην επίσημη ιστοσελίδα της και στην αναφορά του αγώνα για τον τελικό της Euroleague, στέκεται στις απουσίες και στις διαιτητικές αποφάσεις ως αιτία της ήττας. 

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν συνηθίζει να αντιδρά επίσημα για να διαμαρτυρηθεί αναφορικά με διαιτητικές αποφάσεις. Η «βασίλισσα»… έσπασε το πρωτόκολλό της, για τον τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην αναφορά του αγώνα στην επίσημη ιστοσελίδα της μάλιστα.

Εκεί λοιπόν, τονίζεται πως οι απουσίες και οι αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις, καθόρισαν το αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά γράφει η επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η ομάδα του Σκαριόλο πάλεψε σκληρά μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα απέναντι στον Ολυμπιακό, παρά τις απουσίες σημαντικών παικτών και ενός αριθμούς αμφιλεγόμενων διαιτητικών σφυριγμάτων».

