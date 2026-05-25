Μέσι: Αγωνία στην Αργεντινή - Αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν το Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια, προκαλώντας προβληματισμό λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Αργεντινή μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Φιλαδέλφεια, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» αγωνίστηκε κανονικά και συνέβαλε στη νίκη της ομάδας του με 6-4, όμως στο 73ο λεπτό ζήτησε αλλαγή, προκαλώντας άμεσα προβληματισμό. Αυτό που αύξησε ακόμη περισσότερο την ανησυχία ήταν το γεγονός πως μετά την αντικατάστασή του κατευθύνθηκε απ' ευθείας προς τα αποδυτήρια, κρατώντας το πίσω μέρος του αριστερού του ποδιού.

Παρότι κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και δεν φάνηκε να κουτσαίνει, η απόφασή του να αποχωρήσει και να μη μείνει στον πάγκο έδωσε τροφή στα σενάρια περί μυϊκής ενόχλησης. Άνθρωποι που βρίσκονταν στο γήπεδο ανέφεραν πως ο Αργεντινός αισθανόταν ενοχλήσεις, κάτι που δεν φάνηκε ξεκάθαρα από την τηλεοπτική μετάδοση.

Η Ίντερ Μαϊάμι δεν προχώρησε άμεσα σε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, με τον προπονητή της ομάδας να εκτιμά πως πιθανότατα πρόκειται για κόπωση, εξαιτίας και των απαιτητικών καιρικών συνθηκών. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι ο Μέσι σπάνια αποχωρεί από αγώνες, έχοντας αγωνιστεί σχεδόν σε όλα τα 90λεπτα της σεζόν, εντείνει την ανησυχία.

Η χρονική στιγμή μόνο ιδανική δεν είναι για την Αργεντινή, καθώς απομένει λιγότερο από ένας μήνας για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η «αλμπισελέστε» ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της, με τον Μέσι να βρίσκεται μπροστά στην προοπτική της έκτης συμμετοχής του σε Μουντιάλ.

