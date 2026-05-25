Stoiximan GBL: Η τελευταία «μάχη» για τα ημιτελικά

Μετά το τέλος του Final-4 το ενδιαφέρον στρέφεται και πάλι στα του ελληνικού πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ και τον Άρη να δίνουν την τελευταία τους «μάχη» για πρόκριση στα ημιτελικά.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα υποδεχθεί τους Θεσσαλονικείς στην «SUNEL Arena» για το Game 3 των προημιτελικών. Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 19:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ κέρδισε με 87-81 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, με τον Άρη με το τελικό 90-81 στο Αλεξάνδρειο να ισοφαρίζει την σειρά σε 1-1.