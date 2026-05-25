Στην Πολωνία η προετοιμασία του Ατρόμητου - Όλο το πρόγραμμα

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε το πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, με το βασικό στάδιο να πραγματοποιείται στο Κίελτσε.

Η ομάδα του Περιστερίου θα ξεκινήσει επίσημα τη νέα σεζόν με την πρώτη προπόνηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου.

Το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στην Αθήνα, όπου οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα περάσουν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν σταδιακά το... χτίσιμο της φυσικής τους κατάστασης.

Η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πολωνία στις 27 Ιουλίου και η παραμονή θα διαρκέσει έως και τις 7 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθούν δυνατές προπονήσεις αλλά και φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας.

Ο Ατρόμητος τρέχει ήδη σε ρυθμούς 2026/27.

Η σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε για την ομάδα μας και ήδη μπαίνουν οι βάσεις για το 2026/27. Στο πλαίσιο αυτό, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στο Κίελτσε της Πολωνίας στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του "Binkowski Hotel", τοποθεσία που επιλέγουν κάθε χρόνο κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης για την προετοιμασία τους.

Συγκεκριμένα:Χωρισμένα σε τρία γκρουπ, οι παίκτες της ομάδας μας θα πραγματοποιήσουν τις ιατρικές τους εξετάσεις από 8 έως 10 Ιουλίου στο Ιατρικό Κέντρο, ενώ το ίδιο διάστημα θα πραγματοποιούνται ικοκινητικές εξετάσεις μέχρι και τις 11 Ιουλίου.

Τέλος, οι εργομετρικές εξετάσεις θα γίνουν στις 12 Ιουλίου, υπό την επίβλεψη του Δρ. Γιώργου Ζιώγα.

Οι ικοκινητικές και εργομετρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν όπως κάθε χρόνο στο Μαζαράκη το οποίο πληροί όλες τις υψηλές απαιτήσεις για μια τέτοια διαδικασία.

Η πρώτη προπόνηση της σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 13 Ιουλίου και το πρόγραμμα στην Αθήνα θα συνεχιστεί μέχρι τις και τις 26 Ιουλίου, καθώς την επόμενη μέρα, 27 Ιουλίου, η αποστολή μας θα αναχωρήσει για την Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διάστημα που η ομάδα θα πραγματοποιεί τις προπονήσεις της στην Αθήνα, οι παίκτες μας θα έχουν το πρωινό τους στο εστιατόριο του προπονητικού μας κέντρου, ενώ τις μέρες των διπλών προπονήσεων, θα γευματίζουν επίσης ενδιάμεσα των προγραμμάτων στο Μαζαράκη.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Κίελτσε θα διεξαχθεί μέχρι και τις 7 Αυγούστου, με το Αστέρι να επιστρέφει στη βάση τους στις 8 Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά στα φιλικά της προετοιμασίας, στις 25 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο στην Ελλάδα και τα επόμενα επί πολωνικού εδάφους είναι προγραμματισμένα για τις 30 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, 6 και 7 Αυγούστου.

Ωστόσο, το τελευταίο φιλικό της ομάδας μας προγραμματίζεται για τις 13 ή 14/8 με αντίπαλο του εξωτερικού που θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε εν όψει της νέας σεζόν».