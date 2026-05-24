«Βράζουν» και στην Τουρκία με τη διαιτησία

Μετά το «πρωταθλητής – μαϊμού» του πολύ γνωστού Ισπανού δημοσιογράφου, ήρθαν και δημοσιεύματα από την Τουρκία για να ρίξουν τα… βέλη τους στην διαιτησία που απολαμβάνει ο Ολυμπιακός στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Μπάρμπαρος Τσιντάλ έκανε λόγο για «ντροπή» και «μαφία» που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο "Χ" ο Τούρκος ρεπόρτερ:

«Είμαι 40 χρόνια μέσα στο μπάσκετ, έχω δει πάρα πολλές ντροπιαστικές διαιτησίες, αλλά το σημερινό ματς μπαίνει άνετα στην πρώτη τριάδα. Αν εγώ σφύριζα αυτά τα σφυρίγματα, από την ντροπή μου δεν θα μπορούσα να κοιτάξω κανέναν στα μάτια στον δρόμο. Είναι ντροπή. Του χρόνου δεν ξέρω αν θα χτυπήσετε το τραπέζι ή αν θα το σπάσετε, αλλά είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί αυτή η μαφία.

Μετά από αυτόν τον τελικό, όλοι κατάλαβαν ακόμη καλύτερα πόσο πολύτιμα είναι τα πρωταθλήματα Euroleague της Φενέρμπαχτσε και της Αναντολού Εφές. Παρά αυτούς τους διαιτητές και την απίστευτη εύνοια προς 2-3 συλλόγους, το να καταφέρνεις να γίνεις πρωταθλητής είναι τεράστιο επίτευγμα. Οι διαιτητές τελείωσαν το παιχνίδι με δύο σφυρίγματα. Στο τελευταίο κομμάτι έγιναν απίστευτα πράγματα, αλλά δεν έφτανε».

