Ισπανός δημοσιογράφος: «Πρωταθλητής-μαϊμού ο Ολυμπιακός»!

Έντονος εκνευρισμός στην Ισπανία μετά τον τελικό του Telekom Center Athens. Η κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό έγινε δεκτή με αγανάκτηση και αμφισβήτηση. Ενδεικτικές οι αναρτήσεις του Τομάς Ροντσέρο. Δημοσιογράφου της «AS» με 1,8 εκατ. ακόλουθους στο Χ.

Ο Ίβηρας ρεπόρτερ έγραψε για τελικό «κλοπή». Καυτηρίασε τη διοργάνωση, τονίζοντας πως η Ρεάλ πρέπει να αποχωρήσει! Μάλιστα έκανε λόγο για «πρωταθλητή-μαϊμού» αναφορικά με τον Ολυμπιακό, αλλά και «παγκόσμια ντροπή».

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Οι διαιτητές της Euroleague μόλις μας έκλεψαν τον τελικό. Πρέπει να πάμε στο NBA και να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, που ζουν μόνο για να “χτυπούν” τη Ρεάλ Μαδρίτης. Διοργάνωση-φάρσα. Κατέστρεψαν την αγνότητα του αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής-μαϊμού. Παγκόσμια ντροπή.

Χάσαμε σαν ήρωες. Χωρίς σέντερ, με σκανδαλώδη διαιτησία, αλλά με την περηφάνια του αληθινού Βασιλιά της Ευρώπης. Στο παρκέ κερδίσαμε τη 12η με έναν αξέχαστο τελικό. Όμως η Euroleague και οι μαριονέτες της με τη μορφή διαιτητών το εμπόδισαν. Πιο Μαδριλένος από ποτέ. ΗΡΩΕΣ».