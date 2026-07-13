Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Κρίστιανσεν - Ανακοινώνεται το απόγευμα

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται για την επόμενη χρονιά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Δανός αμυντικός πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε από τους «πράσινους» και νωρίς το απόγευμα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Τη δεδομένη στιγμή εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες, διαδικαστικού χαρακτήρα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Λέστερ και εντός των επόμενων ωρών, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από την ελληνική ομάδα.

Ο παίκτης, όπως είναι ήδη γνωστό, θα αποκτηθεί για έναν χρόνο από την αγγλική ομάδα με τη μορφή του δανεισμού, ενώ στην συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και των Βρετανών περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για τα επόμενα χρόνια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.