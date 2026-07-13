ΑΕΚ: Το πρόγραμμα στον όμιλο του BCL

Η ΑΕΚ έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμά της για τη φάση των ομίλων του Basketball Champions League, με την ομάδα του «Δικεφάλου» να κάνει εκκίνηση μπροστά στο κοινό της.

Μετά την κλήρωση της διοργάνωσης, η οποία έφερε την Ένωση αντιμέτωπη με τη Φάλκο, την Αντβέρπ Τζάιαντς και μία ομάδα που θα προκύψει από την προκριματική φάση, ανακοινώθηκε και η σειρά των αγώνων του ομίλου.

Η ΑΕΚ θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της στην έδρα της, επιδιώκοντας να βάλει από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τον νικητή των προκριματικών, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική θα φιλοξενήσει την Αντβέρπ Τζάιαντς, σε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους της.

Η πρώτη εκτός έδρας αποστολή της Ένωσης θα είναι απέναντι στη Φάλκο, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του ομίλου.

Στον δεύτερο γύρο, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ουγγρική ομάδα, πριν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στους ομίλους με δύο διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στον νικητή των προκριματικών και την Αντβέρπ Τζάιαντς.

Αναλυτικά

1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Νικητής προκριματικού

2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ

3η αγωνιστική: Φάλκο - ΑΕΚ

4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο

5η αγωνιστική: Νικητής προκριματικού - ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ